¡Conmoción en Europa! DT se desploma en pleno partido y el árbitro informa a jugadores de su muerte minutos después: VIDEO

Conmoción en el futbol serbio, luego de que el entrenador del Radnicki 1923, Mladen Zizovic, perdiera la vida a los 44 años tras desvanecerse en pleno partido en el que su equipo enfrentó al Mladost por la Superliga de Serbia.

Muere DT de Radnicki 1923 en pleno partido de la Superliga de Serbia

Mladen Zizovic, entrenador bosnio, se desplomó en pleno partido cerca del minuto 22, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos y su trasladado al hospital.

A pesar del desvanecimiento del entrenador, el árbitro central decidió continuar con el partido, pero en cuanto se conoció la noticia de que Zizovic había muerte se suspendió el encuentro con el reloj en el minuto 41 de la primera parte.

La noticia desconcertó, tanto a los pupilos de Zizovic, como a los propios rivales, quienes quedaron consternados en el campo de juego, mientras el cuerpo arbitral abandonó el campo rumbo a los vestidores.

Los servicios médicos pasaron al menos 20 minutos tratando de reanimar al estratega, pero los esfuerzos fueron en vano.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, informó el club serbio a través de sus redes sociales.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz”, agregó.

🇷🇸 | El entrenador del Radnicki 1923, Mladen Žižović, falleció a los 44 años tras desvanecerse durante un partido ante el Mladost Lucani en la Superliga de Serbia. Fue trasladado al hospital, pero no pudieron reanimarlo. pic.twitter.com/Tqomnsju9K — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 3, 2025

Quién fue Mladen Zizovic

Mladen Zizovic, exjugador y exseleccionado de Bosnia Herzegovina, había tomado la dirección técnica del Radnicki 1923 recien el pasado 23 de octubre y el compromiso ante el Mladost representaba apenas su tercer partido al frente del equipo.

La Asociación de Futbol de Serbia, así como los principales clubes del país como el Partizán y el Estrella Roja de Belgrado se sumaron a la condolencias por la repentina muerte del director técnico.

