DT del PSG revela como es la relación entre Neymar y Mbappé

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, reaccionó ante los rumores de la mala relación entre Neymar Jr. y la estrella parisina Kylian Mbappé, pues otro episodio en la UEFA Champions League reactivaron las versiones de una distanciamiento entre estas extrellas del club de la capital de París.

El momento que volvió a encender las redes sociales, sucedió en el partido ante la Juventus de Turín, donde hubo una acción en la que el francés supuestamente no quiso asistir al brasileño, quien estaba mejor colocado, ese gol hubiera sido el 3-0, pero el cuadro de Galtier terminó ganando con sufrimiento 2-1 ante el cuadro italiano.

Desde hace meses han corrido las versiones que Mbappé no tolera el comportamiento de Ney, incluso medios en Francia aseguraban que una de las condiciones para que "Donatello" siguiera en París, era la marcha del delantero carioca, pero esto no pasó.

"Kylian (Mbapé) hizo una buena aceleración dentro del área, pero no vio a Neymar. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo pero son dos segundos para tomar una decisión y Kylian estaba centrado en el balón para chutar", justificó Galtier.

Agregó, que la relación entre Neymar y Kylian es buena, y reiteró que hacen juntos los ejercicios y en el entrenamiento, cabe mencionar que hace unas semanas ambos futbolistas tuvieron un roce a cuenta del orden en el lanzamiento de penaltis.

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Galtier fue couestionado por errores de Donnarumma

Galtier también salió en defensadel portero italiano Gigi Donnarumma, pues lo responsabilizan de una falla importante en el gol del "Juve", pero descartó sentar al arquero y ocupar a Keylor Navas.

"No voy a cambiar el puesto de portero. Olvidamos que es un portero joven aunque juegue desde hace unos años", puntualizó.

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