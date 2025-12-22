Los partidos más destacados del Viernes Botanero en el Clausura 2026

Ya extrañamos el Viernes Botanero y por eso ya estamos calentando motores para lo que se viene en el Clausura 2026. Arrancamos en la Perla del Pacífico, porque desde Mazatlán empieza la fiesta.

Los Cañoneros reciben a Juárez, y vamos a ver cuántas veces más se cruzan en esta nueva historia.

El bicampeón de la Liga BBVA MX también se hace presente muy temprano en nuestras pantallas. En la fecha 2, veremos al Toluca a mitad de semana enfrentando a Santos, porque nos esperan varias fechas dobles y un primer semestre de 2026 cargado de futbol.

Para la jornada 4 tenemos doble cartelera. Primero nos lanzamos a Puebla: La Franja recibe a los Diablos Rojos. Ese mismo Viernes Botanero viajamos hasta la frontera, donde Juárez le hace los honores a Cruz Azul… a ver ahora cómo le va a La Máquina de Larcamón.

En la fecha 5, regresamos a Mazatlán, porque los Cañoneros reciben en El Encanto a las Chivas de Gabriel Milito, una nueva oportunidad para ver al campeón de goleo, La Hormiga González, o al nuevo refuerzo, Ángel Sepúlveda.

Claro que no podía faltar el América de Jardine en el Viernes Botanero. En la jornada 7, las Águilas visitan a La Franja del Puebla, en otro duelo que promete emociones. Más adelante, en la fecha 12, Cruz Azul vuelve a las pantallas de Azteca Deportes visitando a Mazatlán. Los de Nicolás Larcamón esperan salir vivos de la Perla del Pacífico.

Y ojo, porque no todo es viernes. Los sábados también tenemos partidazos, como el de la jornada 14, cuando el finalista del Apertura 2025, Tigres, reciba a las Chivas de Guadalajara. Para la fecha 15, otro duelazo antes de meternos de lleno en la Liguilla: los Rayos del Necaxa reciben a los Tigres de Guido Pizarro, que buscarán rugir más fuerte en 2026 con Ángel Correa, Gignac y compañía.

Así que ya lo sabes: prepara la botana y ponte cómodo, porque el Clausura 2026 viene con todo y nos esperan grandes emociones en nuestro tradicional Viernes Botanero.

