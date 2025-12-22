Es hijo de un ex América, tiene doble nacionalidad y prefirió jugar la Selección Nacional de México

Mientras el América está centrado en la posible salida de Igor Lichnovsky a otro equipo de la Liga BBVA MX, resulta que el hijo de un ex futbolista azulcrema ahora está jugando en Deportivo Toluca FC y todo indica que en un futuro podrá representar a la Selección Nacional de México a pesar de su fuerte vínculo con Brasil. Quiere representar a los aztecas.

Mientras que la lista de cracks que dejarían la Liga BBVA MX se va ampliando , también hay refuerzos o jugadores que podrían comenzar a ganar un mayor protagonismo de cara al Clausura 2026. Ese podría ser el caso del hijo del exjugador del Club América que se está desempeñando en el Toluca y que ya parece ser del gusto de Antonio Mohamed: Willian Gabriel.

William da Silva es el padre del futbolista

Willian Gabriel, de Toluca, decidió ser mexicano a pesar de su padre (ex América)

Para sorpresa de muchos, distintos reportes indican que Willian Gabriel habría aceptado representar en un futuro a la Selección Nacional de México por encima de la de Brasil. Esto, claro, debido a que nació en el territorio mexicano gracias a que su padre William da Silva jugó mucho tiempo en América y Toluca.

Como su padre (de 39 años, ya retirado) es brasileño, Willian Gabriel podía optar por representar a la selección brasileña sin ningún problema. No obstante, los especialistas en selecciones aseguran que ha elegido al combinado azteca, al menos para las selecciones juveniles.

Willian Gabriel sería del gusto del Turco Mohamed en Toluca

Según el periodista Iván Dávila, Willian Gabriel es del gusto de Antonio ‘el Turco’ Mohamed, el entrenador de Toluca. Por eso, se habla de que el futbolista de 16 años e hijo de William da Silva podría tener su debut profesional en el corto plazo, seguramente en algún amistoso o en el propio Clausura 2026.

Hijo del ex jugador de América y Toluca, ahora Willian Gabriel podría ser una buena pieza de recambio para el entrenador argentino. Sabiendo que va a representar a México, también se especula que pronto haga su debut en el primer equipo de los Diablos Rojos.

