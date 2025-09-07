Los 5 dueños de equipos deportivos más ricos en 2025

El dinero y el deporte siempre han estado ligados, pero en 2025 la lista de los propietarios de equipos más ricos del mundo muestra cifras que impresionan, incluso fuera del ámbito deportivo. Según la revista de negocios Forbes, los cinco dueños más poderosos combinan fortunas de miles de millones de dólares y negocios que van desde la tecnología hasta el comercio minorista.

El ranking de este año volvió a colocar a Steve Ballmer, exCEO de Microsoft y actual propietario de Los Angeles Clippers, en lo más alto, consolidando su posición como el magnate más rico vinculado al deporte. Muy cerca aparece Rob Walton, heredero de WalMart y dueño de los Denver Broncos de la NFL, seguido de figuras que recientemente se sumaron al negocio deportivo con grandes inversiones.

Los playoffs de la NBA

¿Quiénes son los dueños de equipos deportivos más ricos en 2025?

1. Steve Ballmer (Los Angeles Clippers)

Con una fortuna de 118 mil millones de dólares, Ballmer mantiene el primer lugar pese a perder 3 % de su patrimonio en el último año. Su proyecto más ambicioso es el Intuit Dome, el nuevo estadio de los Clippers, que se ha convertido en un centro de espectáculos en Inglewood.

2. Rob Walton y familia (Denver Broncos)

El heredero de Walmart acumula 110 mil millones de dólares, tras ver crecer su fortuna en más de 32 mil millones en 2024. Compró a los Broncos en 2022, y ya ha visto aumentar su valor en 18 %.

3. Miriam Adelson y familia (Dallas Mavericks)

La viuda del magnate Sheldon Adelson entró al mundo del deporte en 2023, al adquirir a los Mavericks. Su patrimonio se mantiene en 32.1 mil millones de dólares, aunque enfrenta la presión deportiva tras la salida de Luka Doncic.

4. Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers)

El fundador de Rocket Companies suma 27.8 mil millones de dólares. Sus Cavaliers han alcanzado una valoración de casi 4 mil millones, mostrando que la NBA sigue en expansión.

5. Idan Ofer (FC Famalicão)

Con 22.5 mil millones de dólares, el empresario israelí cierra el top 5. Dueño del Famalicão en Portugal y accionista del Atlético de Madrid, es uno de los nuevos rostros fuertes en el futbol europeo.