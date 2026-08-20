La dura crítica contra Esteban Solari en Pumas UNAM que no tiene que ver con los resultados

Pumas UNAM atraviesa una etapa en la que las críticas no están relacionadas únicamente con lo que sucede dentro de la cancha. La identidad también genera preocupación, especialmente por el poco protagonismo que tienen actualmente los futbolistas y que impacta en Esteban Solari.

La llegada de Esteban Solari al banquillo universitario no cambió una tendencia que ya venía de procesos anteriores. Sin embargo, el entrenador también es señalado por la escasa participación que han tenido los jugadores de las fuerzas básicas durante su gestión, en un club históricamente identificado con la formación de jóvenes.

Esteban Solari apunta a ser el técnico de Pumas.|@tano_solari

¿Por qué hay críticas contra Esteban Solari?

Uno de los principales cuestionamientos hacia Solari tiene que ver con la falta de oportunidades para los jugadores de cantera. La situación, sin embargo, no comenzó con el actual entrenador, pues durante los últimos procesos también disminuyó considerablemente la presencia de futbolistas formados en Universidad Nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



En lo que va de 2026, Pumas disputó 32 partidos entre Liga BBVA MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup. En solamente tres encuentros llegó a utilizar a dos canteranos como titulares. En 11 partidos hubo uno y en los 18 restantes no apareció ninguno en el once inicial.

|Crédito: @tano_solari / Instagram

La vez que Pumas UNAM fue campeón con 7 jugadores de las fuerzas básicas

El contraste resulta evidente al recordar el Clausura 2011, cuando Pumas conquistó el campeonato bajo la dirección de Guillermo Vázquez Herrera. En aquella final contra Morelia, siete futbolistas surgidos de las fuerzas básicas fueron titulares tanto en la ida como en la vuelta.

Alejandro Palacios, Luis Fuentes, Efraín Velarde, Javier Cortés, David Cabrera e Israel Castro fueron algunos de los elementos formados en casa que tuvieron protagonismo durante aquella etapa. Una situación similar ocurrió en el Clausura 2009, cuando siete canteranos fueron titulares en la final contra Pachuca.

|Crédito: Instagram/@pumasmx

Los únicos jugadores de las fuerzas básicas que tiene Pumas en el Apertura 2026

Actualmente, de los 28 jugadores registrados por Pumas, solamente ocho completaron un proceso formativo en las categorías inferiores del club: Miguel Paul, Pablo Lara, Pablo Bennevendo, Pablo Monroy, Jesús Rivas, Santiago Trigos, Ángel Rico y Santiago López.

La reducción de canteranos también ha generado críticas de históricos como Manuel Negrete, quien cuestionó la pérdida de identidad universitaria. Pumas supo brillar gracias a sus jóvenes, pero hoy las fuerzas básicas no son vistas de la misma manera.

