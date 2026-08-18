OFICIAL: Rayados de Monterrey se refuerza con un jugador brasileño

Mientras un jugador que dejó Rayados hoy vive una pesadilla, el CF Monterrey continúa trabajando en la construcción de su plantilla. La directiva regiomontana concretó la incorporación de un joven futbolista brasileño. Por ahora, el nuevo refuerzo tendrá un proceso de adaptación antes de buscar oportunidades con Matías Almeyda.

El Monterrey, que ya hizo oficial otro refuerzo, ahora incorporó a Fernando Gabriel, brasileño de 18 años que llega procedente del Palmeiras. El futbolista se incorpora a Rayados a préstamo por un año con opción de compra y comenzará su etapa en México con la categoría Sub 21, donde buscará sumar minutos y demostrar sus condiciones.

¿Quién es Fernando Gabriel, el nuevo refuerzo de Rayados?

Conocido como ‘Fernandinho’, Fernando Gomes Gabriel Bertoldo da Silva Cavalcante nació el 4 de marzo de 2008 en Maceió, Alagoas. Puede desempeñarse como lateral derecho y mediocampista, por lo que puede ser de mucha utilidad.

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El brasileño realizó buena parte de su formación en las Fuerzas Básicas de Palmeiras, institución reconocida por el desarrollo de jóvenes futbolistas. En mayo de 2025 firmó su primer contrato profesional con el conjunto paulista y ahora tendrá su primera experiencia fuera de Brasil.

|Crédito: Instagram/@rayados

La operación se concretó mediante un préstamo por un año con opción de compra. William da Silva, exfutbolista brasileño naturalizado mexicano que tuvo pasos por Querétaro, América y Toluca, estuvo involucrado en la gestión del movimiento.

Fernando Gabriel comenzará con la Sub 21

El nuevo jugador de Rayados se incorporará inicialmente a la categoría Sub 21. La intención es que pueda sumar minutos, conocer el futbol mexicano y adaptarse a las exigencias del CF Monterrey antes de llegar al primer equipo.

Su registro en Fuerzas Básicas también permite que Monterrey mantenga disponible una plaza de jugador No Formado en México para su plantel principal. De esta manera, el club regiomontano apuesta por el desarrollo de un futbolista que podría convertirse en una alternativa a futuro.

Fernando Gabriel tendrá ahora el desafío de adaptarse a un nuevo país y continuar su crecimiento después de formarse en Palmeiras. Su rendimiento con la Sub 21 será clave para determinar si consigue avanzar dentro de la estructura de Rayados y acercarse al equipo de Matías Almeyda.

