OFICIAL: ver a Cruz Azul en el próximo partido costará solo 50 pesos

Cruz Azul viene de duras derrotas en el Apertura 2026, pero ahora la afición tendrá una oportunidad para acompañar al equipo a un precio accesible, con boletos que comienzan desde 50 pesos. La Máquina anunció los costos de las entradas para su próximo partido como local, en un encuentro que tendrá un ingrediente especial tras los recientes acontecimientos.

Mientras Joel Huiqui apuesta a sumar a un jugador joven tras las críticas en Cruz Azul varonil, el equipo femenil busca recuperarse del duro golpe que significó perder 10-0 ante América. Las cementeras recibirán a Tigres Femenil el próximo sábado 22 de agosto en la Unidad Deportiva Centenario, en Cuernavaca.

|Cruz Azul Femenil

¿Cuáles son los precios para ver a Cruz Azul en la próxima jornada?

Los boletos para el partido de la Jornada 4 tendrán un costo de 50 pesos en zona general, mientras que la entrada a platea techada será de 100 pesos. La venta se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster y cada aficionado podrá adquirir hasta seis localidades.

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Los precios no incluyen los cargos por servicio de la boletera y estarán sujetos a disponibilidad. El encuentro de este sábado 22 de agosto comenzará en punto de las 6 PM, tiempo del Centro de México, con las cementeras buscando mantener su buen paso como locales.

Los malos resultados recientes de Cruz Azul y la discriminación sufrida

Cruz Azul Femenil suma dos victorias y una derrota en el Apertura 2026. Sus triunfos fueron ante Atlas y Atlante, ambos por 3-1, mientras que el resultado más duro llegó contra América, que se impuso 10-0.

Tras aquella goleada, Israel del Real dejó de ser el entrenador del equipo. Además, el club condenó las expresiones discriminatorias contra sus futbolistas y anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables.

Las Águilas del América golearon 10-0 a Cruz Azul en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con dobletes de Geyse, Priscila y Kimberly Rodríguez|--MexSport Agency--

Cruz Azul varonil también lleva una mala racha

El equipo varonil tampoco atraviesa su mejor momento. Cruz Azul sufrió derrotas recientes y la situación generó críticas hacia el funcionamiento de la plantilla. Pues los cementeros perdieron la última jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup con Chicago Fire y quedaron eliminados. Además, vienen de caer 2-1 contra los Xolos de Tijuana.

En tanto, ahora Cruz Azul Femenil tendrá la oportunidad de reencontrarse con su afición. Los precios de 50 y 100 pesos buscan facilitar una gran entrada en el Centenario y darle respaldo a las jugadoras frente a Tigres.

