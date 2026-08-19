Joel Huiqui apuesta a sumar a un jugador joven tras las críticas por las derrotas de Cruz Azul

Cruz Azul atraviesa un momento complicado después de sufrir bajas y derrotas consecutivas que generaron críticas alrededor del equipo. En medio de la búsqueda de respuestas, Joel Huiqui encontró una alternativa dentro de las fuerzas básicas que puede darle mayor competencia a la plantilla.

Se trata de Rogelio González, mediocampista que tuvo una actuación destacada frente a Xolos de Tijuana. El juvenil ingresó en una posición diferente a la habitual y logró competir ante jugadores con mayor experiencia, algo que llamó la atención del entrenador.

joel huiqui nivel estudios DT Cruz Azul|Instagram: Joel Huiqui

El jugador joven de Cruz Azul que convenció a Joel Huiqui

Después del encuentro ante Xolos, Joel Huiqui destacó la actuación del canterano y valoró su capacidad para adaptarse a una posición diferente. González normalmente se desempeña como interior o por el sector derecho, pero ante Tijuana ocupó la banda izquierda.

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El técnico señaló que le gustó la manera en la que el futbolista compitió frente a Preciado, incluso cuando comenzaron los roces durante el partido. Para Huiqui, esa actitud es una señal positiva y puede abrirle nuevas oportunidades dentro del primer equipo.

La actuación ante Tijuana fue otro capítulo en el crecimiento de González, quien ya había llamado la atención durante su participación con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos. En ese torneo incluso consiguió marcar un golazo frente a Guatemala.

El canterano ya tuvo su debut en Cruz Azul

González ya había sido considerado por Nicolás Larcamón durante el Clausura 2026 y posteriormente consiguió su esperado debut oficial con Cruz Azul frente a Puebla. Aquella noche ingresó al minuto 84 para reemplazar a José Paradela.

Desde entonces, el mediocampista ha sumado experiencia en diferentes categorías. Con la Sub-21 de Cruz Azul acumula 135 minutos en dos partidos, mientras que con Cruz Azul Hidalgo disputó otros 56 minutos en Liga de Expansión. Además, registra 15 minutos con el primer equipo.

Para Cruz Azul ya puede ser fundamental. Ahora será Joel Huiqui quien determine cuánto protagonismo tendrá el juvenil en los próximos partidos. González ya entregó argumentos ante Tijuana y demostró que puede adaptarse a diferentes posiciones. El canterano podría convertirse en una de las nuevas opciones para que el entrenador intente cambiar el rumbo del equipo.

