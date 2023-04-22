E-Prix de Berlín R7, Resumen Completo | Formula E

Regresó la Formula E después de un mes de ausencia, con una emocionante carrera en Berlín, en el circuto del aeropuerto de Tempelhof, en donde los Jaguar volvieron a dar un golpe sobre la mesa mejorando el 1-3 conseguido en la carrera pasada en Sao Paulo, y consiguiendo ahora el primer y segundo lugar, con Mitch Evans y Sam Bird respectivamente.

Una carrera que desde el inicio estuvo llena de emociones y rebases. Prueba de ello la cantidad de líderes que hubo, nueve en total, un máximo en la historia de la Formula E en una sola cita.

Dan Ticktum tomó el control en la arrancada, consiguiendo colarse hasta la cima por la parte externa, aprovechando que el resto de sus rivales en enfrascaban en una lucho por el interior de la pista.

Sin embargo, poco a poco fue perdiendo ritmo el NIO333 y después de mucho movimiento en la parte alta, los Jaguar lograron imponerse para confirmar su crecimiento desde hace varias carreras.