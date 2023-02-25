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Fotos: Los mejores momentos del E-Prix 5 de Cape Town Formula E
El piloto portugués Antonio Félix da Costa (Porsche) triunfa en el E-Prix realizado en Cape Town, Sudáfrica, quinta carrera de la temporada Formula E 2023
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