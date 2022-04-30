E-Prix de Mónaco R6, RESUMEN COMPLETO | Formula E

Mónaco. El piloto belga Stoffel Vandoorne, del equipo Mercedes, se llevó el triunfo en el E-Prix de Mónaco para colocarse en la cima del campeonato de la Fórmula E en esta temporada del 2022.

Vandoorne desde la vuelta 21 no tuvo ya enemigos hasta ver la bandera de cuadros, aunque Mitch Evans pudo recortar tiempo con el ganador belga pero sin ser una amenaza real.

El piloto de Nueva Zelanda en el Jaguar Racing pudo solucionar sus problemas de energía y pudo abrir una brecha de dos segundo para lograr el segundo puesto.

El podio se completo con el francés Jean-Eric Vergne, con su auto de Techeetah, que contuvo los ataques de Robin Frijns hacia el final de la competencia, cuando el conductor de Envision activó su modo de ataque.

La próxima carrera se disputará el próximo 14 de mayo en la ciudada alemana de Berlín para la R7 donde Vandoorne llegará como líder del campeonato.

