E-Prix de Roma de la Formula E EN VIVO

¡Está de regreso! La Formula E vuelve a las pantallas de TV Azteca Deportes con dos electrizantes citas, la primera de ellas este sábado 9 de abril en punto de las 7:50 AM.

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La Ciudad Eterna dará la bienvenida a miles de aficionados a las calles por primera vez en dos años cuando llegue el ABB FIA Formula E World Championship para el E-Prix de Roma con doble carrera este fin de semana, sábado 9 y domingo 10 de abril.

Antionio Giovinazzi correrá en casa

Los fanáticos que regresan tendrán mucho que celebrar cuando el piloto italiano de DRAGON / PENSKE AUTOSPORT, Antonio Giovinazzi, haga su debut en casa en la Formula E.

Las carreras callejeras no habían sido parte de la cultura romana durante 62 años antes de la visita de la Formula E en 2018, y la pista utiliza partes del antiguo circuito de Tre Fontane de la década de 1920, con la línea de salida en Via delle Tre Fontane.

Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21 |Fórmula E

¿Cómo es el circuito de Roma?

El Circuito Cittadino dell'EUR de 19 curvas y 3,385 km, uno de los más largos del calendario del ABB Formula E, es una mezcla de curvas de alta velocidad, secciones complejas y estrechas y ondulaciones con muchas oportunidades para adelantar.

Los 22 autos de carrera completamente eléctricos recorrerán lugares emblemáticos incluyendo el Palazzo dei Congressi y Piazzale Marconi mientras la carrera navega por el icónico Palazzo della Civilta italiana, conocido como el "Square Coliseum" con el Parque Ninfeo formando parte del perímetro del circuito. Una nueva actualización para este año ve el arranque entre las curvas 3 y 4 con el final en la aproximación a la curva 19.