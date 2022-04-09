E-Prix de Roma R4, RESUMEN COMPLETO | Formula E

El neozelandés Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) logró este sábado la segunda victoria de su carrera en las calles de la capital italiana, donde ya ganó en 2019, al ganar el Roma ePrix, cuarta carrera puntuable apara el Mundial de Fórmula E de 2022.

Evans, que firmó su tercer triunfo en este certamen para monoplazas eléctricos, ganó con autoridad en Roma por delante del neerlandés Robin Frijns (Envision Tacing), segundo a 5.703 segundos; y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), tercero a 6.966.

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Vandoorne no pudo aprovechar el hecho de haber salido desde la ‘pole’ y se conformó con el tercer puesto, mientras que Evans se hizo con la victoria tras salir noveno en la parrilla.

El suizo Edoardo Mortara acabó séptimo en Roma y lidera la general del certamen con 49 puntos, tres más que Vandoorne y siete más que Frijns.

Dónde ver la segunda carrera del E-Prix de Roma este domingo

Este domingo se disputa en Roma la quinta carrera del campeonato, misma que podrás disfrutar a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, además de nuestra cuenta de Tik Tok Live.

