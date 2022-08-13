Resumen: E-Prix de Seúl R15 | Formula E
El neozeandés Mitch Evans consigue la victoria en una accidentada carrera en el circuito urbano de Seúl, la número 15 y penúltima del campeonato de Formula E.
El neozeandés Mitch Evans (Jaguar RCS Racing) consiguió este sábado la victoria en una accidentada carrera en el circuito urbano de Seúl, la número 15 y penúltima del campeonato de Formula E de coches eléctricos, y aplazó el desenlace del Mundial hasta la última carrera, este domingo.
Un accidente múltiple en la primera vuelta, sin consecuencias para ninguno de los pilotos implicados, obligó a repetir la salida con el coche de seguridad en pista.
Mitch Evans se acerca en el campeonato de la Formula E
El neozeandés Evans, segundo en la general del campeonato, sumó los 25 puntos de la victoria y redujo a 21 la diferencia con el líder, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), que logró 10 por su quinto puesto y tendrá que pelear el título hasta la última carrera.
Mitch Evans dio las 30 vueltas al circuito urbano en torno al estadio olímpico de Seúl en 1h29:55.478 y se impuso por 82 centésimas de segundo al británico Oliver Rowland (Mahindra Racing). El tercer puesto fue para el brasileño Luca di Grassi (ROKiT Venturi Racing), que cruzó la meta a 1.39 segundos del ganador.