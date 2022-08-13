El neozeandés Mitch Evans (Jaguar RCS Racing) consiguió este sábado la victoria en una accidentada carrera en el circuito urbano de Seúl, la número 15 y penúltima del campeonato de Formula E de coches eléctricos, y aplazó el desenlace del Mundial hasta la última carrera, este domingo.

Un accidente múltiple en la primera vuelta, sin consecuencias para ninguno de los pilotos implicados, obligó a repetir la salida con el coche de seguridad en pista.

Mitch Evans se acerca en el campeonato de la Formula E

El neozeandés Evans, segundo en la general del campeonato, sumó los 25 puntos de la victoria y redujo a 21 la diferencia con el líder, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), que logró 10 por su quinto puesto y tendrá que pelear el título hasta la última carrera.

Mitch Evans dio las 30 vueltas al circuito urbano en torno al estadio olímpico de Seúl en 1h29:55.478 y se impuso por 82 centésimas de segundo al británico Oliver Rowland (Mahindra Racing). El tercer puesto fue para el brasileño Luca di Grassi (ROKiT Venturi Racing), que cruzó la meta a 1.39 segundos del ganador.

