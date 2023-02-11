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Fotos: Los mejores momentos del E-Prix 4 de Hyderabad Formula E

El piloto francés Jean-Eric Vergne, del equipo de DS Penske, triunfa en el E-Prix realizado en Hyderabad, India, carrera 4 de la temporada Formula E 2023

Por: Fernando Campos

E-Prix 4 Formula E realizado en Hyderabad, India

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