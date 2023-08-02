E-Prix de Londres R16, Resumen Completo | Formula E

La lluvia torrencial en las horas previas a la Ronda 16, la segunda carrera del Hankook London E-Prix, creó condiciones peligrosas en las secciones al aire libre de la pista única de 2,09 km interior y exterior en el ExCeL London events arena.

Si bien el resultado de The Ashes – la serie de test cricket que se juega entre las selecciones de Inglaterra y Australia - se vio afectado por los aguaceros clásicos de un verano británico, los 22 pilotos finalmente pudieron ponerse en marcha y completar la carrera de 38 vueltas que decidiría el resultado del campeonato de equipos.

Tanto Jaguar TCS Racing como Envision Racing, su equipo cliente con motor Jaguar, llegaban a la última ronda con 268 puntos, lo que creó un capítulo final apasionante para los aficionados a pesar de que Jake Dennis ganara el título del Campeonato del Mundo de Pilotos en la Ronda 15 el día anterior.

Cassidy se recompuso después de múltiples banderas rojas y regresó al garaje para reclamar una cómoda victoria en la carrera, liderando a su compatriota neozelandés Mitch Evans y al campeón novato Jake Dennis en tercer lugar para ganar un título inaugural para Envision Racing.