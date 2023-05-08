E-Prix de Mónaco R9, Resumen Completo | Formula E

Lo hizo de nuevo. Nick Cassidy dio otro golpe de autoridad sobre la pista y se impuso en el E-Prix de Mónaco de la Formula E para acceder a la mayor cantidad de puntos por segunda carrera consecutiva, suficiente para arrebatarle el liderato al alemán Pascal Wehrlein.

El épico circuito de Mónaco, utilizado en su trazado original para esta edición de la Formula E, es decir, el mismo que se utiliza en la Fórmula 1, fue testigo de otra carrera con múltiples rebases y cambios en el liderato.

Nuevamente se demostró que en la Formula E nada está garantizado, pues los que salieron primero en la parrilla, Jake Hughes y Sacha Fenestraz, ni siquiera rozaron el podio.

Fueron Cassidy, Evans y un poco más atrás Jake Dennis, los que más unidades sumaron. Los dos primeros con tres motriz de Jaguar, lo que confirma la solidez de estos motores en las últimas carreras, y el tercer lugar de Avalanche Andretti, con motor Porsche, que ha venido a la baja.