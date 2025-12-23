EA Sports FC 26 confirma el cambio más solicitado por los fans en su próxima actualización

Han pasado varios meses desde su lanzamiento y, la realidad es que el EA Sports FC 26 sigue sin tener satisfechos al cien por ciento de sus fanáticos. No obstante, la compañía espera cambiar esta situación en la próxima actualización que tengan rumbo al siguiente año. ¿De qué se trata?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En medio de las reducciones que hizo a destinos jugadores del Real Madrid, así como al modelo de juego plasmado en esta versión, la realidad es que el EA Sports FC 26 sigue dejando distintos comentarios en las redes sociales. Por ende, espera calmar un poco las críticas a través de su próxima actualización.

¿Cuál será la próxima actualización del EA Sports FC 26?

Fueron muchos los usuarios que se quejaron de la forma en cómo el EA Sports FC 26 permitía el uso de la Defensa CPU; es decir, la que se apoya desde el equipo y no del usuario. Esta situación generó mucha molestia en distintos jugadores, los cuales sentían que el nivel de dificultad estaba completamente desproporcionado.

Te puede interesar: ¿Cuál podría ser el evento principal de WWE para Wrestlemania 42?

Te puede interesar: Checo Pérez recibe excelente noticia en Cadillac

Antes tal situación, EA decidió finalmente hacer caso a este hecho y, durante la próxima actualización de enero del 2026, tocarán este aspecto del gameplay a fin de elevar la experiencia de sus usuarios a través del siguiente mensaje: “Los defensores de IA tendrán tiempos de reacción más lentos al marcar al portador del balón”.

Este hecho ha generado distintas reacciones (la mayoría positivas) en redes sociales, pues los usuarios explican que ahora el modo de juego será más divertido. Sin embargo, existen otros gamers que mencionan que dicha actualización llegó tarde, esto considerando los miles de usuarios que se alejaron del juego debido a esta “falla”

¿Qué mensaje mandó EA Sports FC 26 tras la muerte de Mario Pineida?

La triste muerte del futbolista del Barcelona de Ecuador sigue causando impacto entre la población mundial. Por ende, el EA Sports FC 26 decidió retirar su figura del videojuego en señal de respeto por lo ocurrido, además de lanzarle un emotivo mensaje a sus familiares y seres queridos.