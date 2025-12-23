WWE planea EVENTO PRINCIPAL con lucha femenina en Wrestlemania 42; ¿quiénes se enfrentarían?

Las fichas han comenzado a moverse a poco más de cuatro meses para uno de los eventos más importantes que el mundo deportivo tendrá el próximo año. La WWE tiene en mente combates de lujo para Wrestlemania 42, y uno de ellos, se dice, podría ser el principal entre dos superestrellas femeninas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El paso de los años ha permitido a la WWE darle mucha más visibilidad al roster femenino, el cual ha mejorado con el paso de las décadas. Ante este hecho, se vislumbra que el combate estelar de la noche 1 de Wrestlemania 42 sea, precisamente, entre dos superestrellas.

WWE: ¿Cuál sería el combate estelar de la noche 1 de Wrestlemania 42?

Los rumores en el mundo del wrestling están a todo lo que da y, de acuerdo con información de la cuenta de X Sean Roos Sap, la WWE tendría en mente que el combate principal de la noche 1 de Wrestlemania 42 sea nada más y nada menos que entre Alexa Bliss y Liv Morgan.

Te puede interesar: ¿En qué fecha llegaría Miguel Borja a Cruz Azul?

Te puede interesar: Fan vende aire del último combate de John Cena en WWE

Anuncio de Liv Morgan para #WrestleMania 42



“Pensaban que estaba fuera. Que me había ido para siempre. Bonita… pero lo que no te mata… te hace vivir.”#WWERAW #WWE pic.twitter.com/8nl3woI9cE — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) December 16, 2025

Cabe mencionar que Alexa Bliss es considerada una veterana de la industria que, de hecho, volvió a la misma durante este año, en la pasada edición de Royal Rumble. Liv Morgan, por su parte, es uno de los rostros más fuertes que la WWE tiene en la actualidad gracias a su carisma y modo de luchar.

Curiosamente, a Liv Morgan se le ha dado mucho poder y presencia en los promocionales rumbo a Wrestlemania 42. Sin embargo, vale decir que esta información no está confirmada por la WWE, por lo que las cosas pueden cambiar y dar un giro radical de cara a los próximos meses.

¿Qué otros combates tendría planeados la WWE para Wrestlemania 42?

Así como este, distintos rumores aseguran que la WWE ya tendría alrededor de tres combates más visoreados para Wrestlemania 42 . El primero de estos sería Cody Rhodes ante Roman Reigns, mientras que el segundo sería CM Punk frente a Bron Breakker. Finalmente, el tercero sería Gunther contra Brock Lesnar.