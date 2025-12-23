Checo Pérez recibe excelente noticia en Cadillac; ¿lo acerca al título de la F1 2026?

Restan poco menos de tres meses para que Sergio, Checo Pérez vuelva a la máxima categoría del automovilismo después de un año de ausencia. El piloto mexicano está listo para su retorno a la Fórmula 1 2026 y qué mejor que hacerlo con Cadillac, su nueva escudería.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Cadillac hará su debut oficial en la Fórmula 1 y, para ello, contrató a Checo Pérez y Valtterri Bottas, pilotos con amplia experiencia en el automovilismo que esperan llevar a esta nueva constructora a lo más alto de la próxima temporada, y más con un rumor que podría ser significativamente positivo para el mexicano.

¿Checo Pérez recibirá la ayuda de alguien conocido en Cadillac?

A falta de un anuncio oficial, y de acuerdo con el periodista especializado Lun Manuel López, Checo Pérez podría trabajar una vez más con Carlo Passetti, un experto en Fórmula 1 que atendió sus necesidades de ingeniería mientras formó parte de escuderías como Force India y Racing Point.

Te puede interesar: Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras su pelea ante Joshua

Te puede interesar: ¿El Grande Americano le quitará el Megacampeonato AAA a Dominik?

y con ustedes ¡¡EL NUEVO INGENIERO DE CHECO PÉREZ EN CADILLAC!! 🚨🇲🇽

CHECO X CARLO PASSETTI.



CARLO Y CHECO YA SE CONOCEN, YA SABEN CÓMO FUNCIONA EL OTRO.



Coincidieron en RACING POINT, cuando Carlo Pasetti era el ingeniero de rendimiento del coche de Checo. Ahí se conocieron.… pic.twitter.com/NBjdQI8KH8 — Automovilismo Mundial (@automundialmx) December 20, 2025

La fuente señala que Carlos Passetti, quien en el pasado trabajó con pilotos como Fernando Alonso y Lance Stroll, trabajaría nuevamente de la mano de Checo Pérez de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1, lo cual sería un aliciente importante para el mexicano en su lucha por destacar el próximo año.

En este punto es importante mencionar que Checo Pérez mostró su mejor nivel cuando formó parte de Red Bull, escudería en la que fue vital para que Max Verstappen lograra el campeonato de pilotos durante cuatro años consecutivos teniendo al mexicano como su “Ministro de Defensa”.

Pérez o Bottas, ¿quién es el piloto 1 de Cadillac para la próxima temporada?

Cadillac ha reiterado, en distintas ocasiones, que no vislumbra a un piloto principal para esta temporada y que el mexicano y el finlandés serán tratados de la misma forma. No obstante, podría decirse que es Checo Pérez quien se perfila para ser el 1 considerando su trayectoria y el impacto mediático que genera a nivel mundial.