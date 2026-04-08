Revelan si el EA Sports FC 26 incluirá la Copa Mundial de la FIFA; ¿qué se sabe al respecto?

Una de las razones por las que el EA Sports FC 26 se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas semanas deriva de la cercanía que este videojuego tiene con la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento dará inicio el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

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Ante esta situación, son miles de usuarios los que se preguntan si el EA Sports FC 26 incluirá la Copa Mundial de la FIFA tal y como ocurría en el pasado cuando ambas industrias formaban parte de un equipo; sin embargo, vale decir que la respuesta podría generar tristeza en más de un gamer.

¿La Copa Mundial de la FIFA estará en el EA Sports FC 26?

El acuerdo para ver las Copas del Mundo en este videojuego se dio gracias a la unión entre EA y la FIFA, mismo que llegó a su fin en 2023. Con ello, el último videojuego relacionado con la Copa Mundial se dio en 2022; es decir, cuando se llevó a cabo el Mundial de Qatar 2022.

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La ruptura entre ambas empresas, hasta este momento, hace muy difícil que Electronic Arts se atreva a lanzar una actualización relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, vale decir esta clase de lanzamientos se realizaban un mes antes de la justa, por lo que, de así quererlo, EA aún se mantiene en tiempo y forma para hacerlo.

Otro punto a detallar es que los amantes de los videojuegos sí podrán contar con algunas opciones, entre las que destacan el FIFA Heroes (un estilo Arcade en donde la máxima inquietud será un duelo de 5 vs 5) y el acuerdo de la FIFA con Netflix para entregar una propuesta de simulación tradicional.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27?

Tal y como ocurre año tras año, se espera que el nuevo videojuego de Electronic Arts salga durante el segundo semestre del 2026. Ante ello, se visualiza que el EA Sports FC 27 se lance oficialmente a finales de septiembre de este año no solo en México, sino a nivel mundial.