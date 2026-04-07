Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; ¿dónde y cuándo puedo comprar entradas?

Estamos a dos años para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo de la última década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás la forma y el lugar para conseguir entradas a esta justa.

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Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se perfilan para ser un evento sin precedentes gracias a la cantidad de deportes que se integran a esta fiesta, así como a la forma en cómo algunos deportistas mexicanos llegarán a la misma en disciplinas como los clavados, el tiro con arco y el flag football.

¿Cómo comprar entradas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

El portal Infobae menciona que el evento planea vender alrededor de 14 millones de entradas, lo que, en esencia, superaría el récord establecido en París 2024. Ante esta situación, debes saber que la taquilla virtual abrió sus puertas el pasado 2 de abril, aunque esta es solamente para residentes del Sur de California, así como del estado de Oklahoma.

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El Dodgers Stadium albergará el beisbol olímpico en Los Angeles 2028.



Otro gran estadio de las grandes ligas estadounidenses se une, recordemos que ya se había confirmado que el SoFi Stadium será la sede de la Natación. pic.twitter.com/z83xupl2DV — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 15, 2025

Es así como el primer periodo de venta general se llevará a cabo del 9 al 19 de abril a través de distintos códigos postales en estados como California y Oklahoma, esto mediante el sorteo automático de la preventa. Con ello, es preciso indicar que las notificaciones se enviaron vía email de forma escalonada entre el 31 de marzo y el 4 de abril.

Recuerda, además, que el límite máximo de adquisición de entradas será de 12 por persona, aunque la situación cambiará en el futbol dado que en esta disciplina no existe un límite oficial. La organización pide estar atentos a cualquier página no autorizada que desee vender boletos antes o después de la fecha estipulada.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

¿Estás listo para la fiesta que se avecina? La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se llevará a cabo el 14 de julio en el Coliseum y en el SoFi Stadium. El Comité explicó que no aplicará precios dinámicos en las fases finales de los deportes, aunque esta situación podría cambiar con el paso de los meses.