5 figuras que no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sus selecciones no clasificaron

Han pasado algunos días desde que se dieron a conocer de forma oficial a las 48 selecciones que estarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se espera sea la más importante de las últimas décadas a pesar de no contar con estas 5 figuras que no estarán en el terreno de juego.

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Si bien hay varias leyendas de este deporte que no estarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 por un tema físico (lesión o próxima recuperación), también existen un puñado de figuras que, tristemente, no lograron clasificar a su selección a este evento multitudinario.

¿Qué figuras del futbol no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Gianluigi Donnarumma : Italia volvió a quedar fuera de cualquier posibilidad de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de quedar eliminada en la última ronda de clasificación ante el combinado de Bosnia.

: Italia volvió a quedar fuera de cualquier posibilidad de llegar a la luego de quedar eliminada en la última ronda de clasificación ante el combinado de Bosnia. Rober Lewandowski: Un hecho similar ocurrió con el actual delantero del FC Barcelona, quien no asistirá al Mundial 2026 luego de que su Selección, Polonia, cayera en la instancia final frente a Suecia.

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Victor Osimhen : En las eliminatorias africanas Nigeria fue la gran sorpresa al quedar eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , lo que impide que el actual delantero del Galatasaray forme parte de este torneo.

: En las eliminatorias africanas Nigeria fue la gran sorpresa al quedar eliminada de la , lo que impide que el actual delantero del Galatasaray forme parte de este torneo. Dusan Vlahovic : El actual delantero de la Juventus de Turín no pudo guiar a la Selección de Serbia a una nueva Copa del Mundo, por lo que tendrá que ver esta mediante su televisor.

: El actual delantero de la Juventus de Turín no pudo guiar a la a una nueva Copa del Mundo, por lo que tendrá que ver esta mediante su televisor. Khvicha Kvaratskhelia: El georgio, quien es uno de los jugadores más importantes del PSG en la actualidad, quedó eliminado en la primera ronda de clasificación europea, por lo que tendrá que esperar cuatro años para buscar una nueva oportunidad en el campo.

¿Qué figuras podrían disputar su última Copa Mundial en 2026?

Así como hay figuras que no estarán en el campo, existen otras que disputarán su último gran torneo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y es que, además de los ya mencionados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, otros más como Luka Modric, Mohamed Salah y posiblemente Neymar también se despedirán de sus respectivas selecciones.