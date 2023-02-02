Eagles vs Kansas City: Las ‘maldiciones’ de cara al Super Bowl LVII

Faltan 10 días para que se dispute el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el estadio State Farm en la ciudad de Glendale, Arizona. Como en cada Super Bowl, son varias las maldiciones y fantasmas que empiezan a sonar previo al arranque del juego.

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La primera ‘maldición’ que deberá tener en cuenta Philadelphia es el color de uniforme que escogió para disputar el partido pues saldrán con su clásico uniforme color verde con el que consiguieron ocho victorias y dos derrotas en la temporada. Además, con el que conquistó su único Super Bowl hasta el momento en 2018 en el Estadio US Bank de Minneapolis, Minnesota, frente a New England Patriots de Tom Brady.

En las últimas ediciones, jugar de blanco es de buena fortuna pues se han ganado 15 de los últimos 18 Super Bowls. Solamente Green Bay (XLV) Eagles (LII) y Chiefs (LIV) han logrado salir victoriosos con playeras de colores. Por su parte, los Chiefs saldrán con su clásico jersey blanco.

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Mahomes podría romper una maldición

Una maldición a la que se enfrentará Kansas y está en las manos de Mahomes poder romperla es que será la séptima ocasión en la que en el Super Bowl estará el mariscal de campo líder en yardas por pase de la temporada regular. Los últimos seis que llegaron al Super Domingo terminaron perdiendo.

El último en perder fue Tom Brady y fue en dos ocasiones con los Patrios, en 2017 y 2007. También Peyton Manning entra a la lista al perder en 2013 con Denver. En 2002 Rich Gannon perdió con los Raiders y Dan Marino en 1994 con los Miami Dolphins.

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