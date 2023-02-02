El último campeón de la NFL ¿Quién se coronó en el Super Bowl 2022?

En su estadio y con su gente, Los Angeles Rams conquistaron el Super Bowl LVI. En un encuentro que pasará a la historia, el equipo comandado por Matthew Stafford y Sean McVay alzó el Vince Lombardi en el SoFi Stadium, su casa, para convertirse en la segunda franquicia en conseguir la hazaña.

Los angelinos tuvieron que derrotar, el pasado domingo 13 de febrero de 2022, a los Cincinnati Bengals, por marcador de 23-20, en uno de los duelos más cerrados en lo que van de los Super Domingos, y parejos en todos los rubros.

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Aunque el héroe y el hombre que comandó la ofensiva de los Rams, fue el receptor Cooper Kupp con 92 yardas por aire y un par de anotaciones que le dieron el trofeo al Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LVI; junto a él, Stafford tuvo una destacada actuación con 283 yardas por aire, tres pases de TD, aunque manchó su gran participación con un par de intercepciones.

Los Bengals fueron la sorpresa del Super Bowl LVI

Ante la sorpresa de propios y extraños, los Bengals, luego de años de terror, llegaron al Super Domingo de la mano de Joe Burrow, quien arribó a la Temporada 2021 tras una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de la temporada anterior. El uno de los mejores regresos de todos los tiempos, junto con el premio a regreso del año en la Campaña 2022, el joven mariscal de campo empezó a escribir su nombre en letras de oro.

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Para llegar al partido por el trofeo del Vince Lombardi, primero tuvo que derrotar a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, tarea nada fácil, pues en los últimos años el equipo de Andy Reid se ha convertido en una potencia de la NFL. Burrow terminó el partido contra los Rams en 263 yardas por aire y un pase de TD.