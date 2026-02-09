logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

El delantero que debutó en Cruz Azul sin ser presentado

El nigeriano Christian Ebere hizo su debut con Cruz Azul en el empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en la jornada cinco del torneo Clausura 2026

Escudo de Cruz Azul
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Mauricio Gutiérrez

El nigeriano Christian Ebere hizo su debut con Cruz Azul en el empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en la jornada cinco del torneo Clausura 2026. A pesar de tener solo 35 horas en México, Ebere entró al campo al minuto 64 en sustitución de Mateo Levy y colaboró en la jugada que terminó en el gol de José Paradela, que rescató el empate para La Máquina.

Te puede interesar: Debutó en Pumas y “traicionó” al club al llegar al América; con ambos equipos decepcionó

Ebere mostró su habilidad y dinamismo en el campo, generando opciones de ataque y demostrando su capacidad para jugar en diferentes posiciones. Su remate de volea que fue detenido por la defensa del Toluca y buscó el contrarremate, fue la antesala perfecta para el gol de Paradela. La jugada demostró la conexión entre los jugadores y la capacidad de Ebere para generar peligro en el área rival.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Ebere mostró credenciales en su debut

La llegada de Ebere a Cruz Azul fue oficializada días atrás, y el jugador firmó un contrato por tres años con el club. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su debut debido a su reciente llegada a México, Ebere se adaptó rápidamente al equipo y demostró su calidad en el campo.

El director técnico Nicolás Larcamón ha destacado la capacidad del jugador y su potencial para ser una pieza clave en el equipo.

Lo próximo que le viene al Cruz Azul

Después de su debut, Ebere se prepara para enfrentar primero a Vancouver FC en la Liga de Campeones de la Concacaf y a Tigres en la próxima jornada del Clausura 2026; sin embargo, la idea sería presentarlo de forma oficial previo a estos partidos.

Con Gabriel Fernández suspendido, Ebere podría tener la oportunidad de ser titular y demostrar su valía en el equipo. La afición de Cruz Azul está emocionada de ver al nigeriano en acción y espera que su llegada sea un impulso importante para el equipo en la búsqueda del título.

Te puede interesar: Se fue gratis de Club América y hoy es la figura de su equipo en Argentina

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Tags relacionados
Cruz Azul