El delantero que debutó en Cruz Azul sin ser presentado

El nigeriano Christian Ebere hizo su debut con Cruz Azul en el empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en la jornada cinco del torneo Clausura 2026. A pesar de tener solo 35 horas en México, Ebere entró al campo al minuto 64 en sustitución de Mateo Levy y colaboró en la jugada que terminó en el gol de José Paradela, que rescató el empate para La Máquina.

Ebere mostró su habilidad y dinamismo en el campo, generando opciones de ataque y demostrando su capacidad para jugar en diferentes posiciones. Su remate de volea que fue detenido por la defensa del Toluca y buscó el contrarremate, fue la antesala perfecta para el gol de Paradela. La jugada demostró la conexión entre los jugadores y la capacidad de Ebere para generar peligro en el área rival.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Ebere mostró credenciales en su debut

La llegada de Ebere a Cruz Azul fue oficializada días atrás, y el jugador firmó un contrato por tres años con el club. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su debut debido a su reciente llegada a México, Ebere se adaptó rápidamente al equipo y demostró su calidad en el campo.

El director técnico Nicolás Larcamón ha destacado la capacidad del jugador y su potencial para ser una pieza clave en el equipo.

Lo próximo que le viene al Cruz Azul

Después de su debut, Ebere se prepara para enfrentar primero a Vancouver FC en la Liga de Campeones de la Concacaf y a Tigres en la próxima jornada del Clausura 2026; sin embargo, la idea sería presentarlo de forma oficial previo a estos partidos.

Con Gabriel Fernández suspendido, Ebere podría tener la oportunidad de ser titular y demostrar su valía en el equipo. La afición de Cruz Azul está emocionada de ver al nigeriano en acción y espera que su llegada sea un impulso importante para el equipo en la búsqueda del título.

