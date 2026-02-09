Se fue gratis de Club América y hoy es la figura de su equipo en Argentina

Mientras la directiva del Club América se enfoca en Vinicius Lima , hay un ex futbolista de la institución azulcrema que se fue gratis de México y hoy no deja de brillar en la Argentina. Luego de una temporada donde no brilló demasiado, ahora está demostrando su mejor nivel y fue clave en la victoria frente a Boca Juniors, una de las instituciones más grandes del continente.

Así como el equipo de Coapa tendría su tercer refuerzo del Brasileirao , una de sus grandes estrellas se marchó hacia Argentina y de manera gratuita en julio de 2025. Resulta que Diego Valdés dejó a las Águilas para jugar en Vélez Sarsfield y, tras 6 meses de irregularidad por lesiones, este domingo fue clave en el triunfo del “Fortín” frente al “Xeneize” por 2-1.

Diego Valdes of America during the 4th round match between America and Atletico San Luis as part of the U-23 Basics Forces Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Club America, on January 28, 2025 in Mexico City, Mexico.|MEXSPORT

Según los datos de Juego Simple, Diego Valdés tuvo 94 minutos disputados, aportó las 2 asistencias para los dos goles de su equipo. También tuvo 64 toques de balón, completó 31 de 38 pases y realizó 7 pases en el último tercio. Además, logró 3 recuperaciones y ganó 9 de 13 duelos disputados. Es decir, el mediocentro chileno tuvo estadísticas de crack.

La salida de Diego Valdés de Club América

A pesar de ser uno de los héroes del tricampeonato de América y de haber sido comprado por más de 10 millones de euros desde Santos Laguna, 3 años después se marchó gratis del Nido de Coapa. Distintos reportes indican que por las lesiones y su alto salario, las Águilas decidieron darle luz verde para que se marche hacia otro equipo, incluso de manera gratuita.

Diego Valdes of America during the match between America and Colorado Rapids as part of Quarterfinal of the 2024 Leagues Cup at Dignity Health Sports Park Stadium on August 17, 2024 in Carson, Los Angeles, California, United States.|MEXSPORT

Los números de Diego Valdés en el Club América

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Diego Valdés en el Club América son los siguientes: