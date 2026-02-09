Se fue gratis de Club América y hoy es la figura de su equipo en Argentina
Estuvo más de 3 años en Coapa y ahora no para de triunfar en su nuevo equipo
Mientras la directiva del Club América se enfoca en Vinicius Lima , hay un ex futbolista de la institución azulcrema que se fue gratis de México y hoy no deja de brillar en la Argentina. Luego de una temporada donde no brilló demasiado, ahora está demostrando su mejor nivel y fue clave en la victoria frente a Boca Juniors, una de las instituciones más grandes del continente.
Así como el equipo de Coapa tendría su tercer refuerzo del Brasileirao , una de sus grandes estrellas se marchó hacia Argentina y de manera gratuita en julio de 2025. Resulta que Diego Valdés dejó a las Águilas para jugar en Vélez Sarsfield y, tras 6 meses de irregularidad por lesiones, este domingo fue clave en el triunfo del “Fortín” frente al “Xeneize” por 2-1.
Según los datos de Juego Simple, Diego Valdés tuvo 94 minutos disputados, aportó las 2 asistencias para los dos goles de su equipo. También tuvo 64 toques de balón, completó 31 de 38 pases y realizó 7 pases en el último tercio. Además, logró 3 recuperaciones y ganó 9 de 13 duelos disputados. Es decir, el mediocentro chileno tuvo estadísticas de crack.
La salida de Diego Valdés de Club América
A pesar de ser uno de los héroes del tricampeonato de América y de haber sido comprado por más de 10 millones de euros desde Santos Laguna, 3 años después se marchó gratis del Nido de Coapa. Distintos reportes indican que por las lesiones y su alto salario, las Águilas decidieron darle luz verde para que se marche hacia otro equipo, incluso de manera gratuita.
Los números de Diego Valdés en el Club América
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Diego Valdés en el Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 141
- Encuentros disputados como titular: 106
- Goles convertidos: 38
- Asistencias aportadas: 30
- Tarjetas recibidas: 13 amarillas y 0 rojas
- Títulos ganados: Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024 y Supercopa MX 2024).