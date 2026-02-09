Debutó en Pumas y “traicionó” al club al llegar al América; con ambos equipos decepcionó

Son muchos y muy variados los ejemplos de futbolistas que, después de haber formado parte de Pumas, “traicionan” sus colores para llegar al América o viceversa. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Carlos Emilio Orrantia, motivo por el cual luce interesante conocer su historia.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Nacido en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1991, Carlos Emilio Orrantia es un jugador mexicano que inició su carrera en los Pumas de la UNAM como extremo por derecha, aunque con el paso del tiempo retrasó su posición al grado de disputar minutos como lateral. ¿Cómo fue su camino por la Liga BBVA MX?

Carlos Orrantia, el jugador que decepcionó en Pumas y América

Fue a mediados del 2010 cuando Carlos Orrantia subió al primer equipo de Pumas, institución en donde duró cuatro años antes de cambiar de aires. La realidad es que, en este periodo de tiempo, nunca logró consolidarse como titular, por lo que deambuló entre la banca con algunos minutos en el banco.

Te puede interesar: ¿Cómo luce Mil Máscaras sin máscara? (FOTO)

Te puede interesar: Los mejores fichajes de la Liga BBVA MX en los últimos días?

Luego de salir del Pedregal, Orrantia tuvo la oportunidad de formar parte de otras escuadras como los Diablos Rojos, Santos Laguna y el Club Puebla. Fue precisamente aquí en donde América confió en él para ficharlo en julio del 2017, aunque con la escuadra azulcrema solamente estuvo un año.

En este periodo de tiempo Orrantia deambuló mucho tiempo en la zona de la banca al no recibir las oportunidades esperadas, por lo que optó por salir del club y regresar a Toluca, Santos y, finalmente, Altas, en donde ha mostrado sus últimos pasos como futbolista profesional.

¿Cuántos minutos sumó Carlos Orrantia en Pumas y América?

Con los Pumas de la UNAM disputó 110 partidos, mientras que con el Club América formó parte de 12 cotejos . En total, Carlos Emilio registró casi 6,000 minutos distribuidos en ambas escuadras, mismas en donde además también acumuló seis anotaciones y siete pases a gol.