Ni Quiñones ni Erik Lira: este es el mejor jugador de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta el momento

La Selección de México logró obtener la clasificación de manera anticipada para los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo hizo con un plantel integrado por grandes futbolistas que quieren hacer historia. Contemplando este asunto, ¿cuál es el más destacado del equipo?

De acuerdo a información suministrada en el portal oficial de SofaScore, website especialista en estadísticas, el jugador más desequilibrante sería el arquero Raúl Rangel que aparece con una calificación de 7.65.

Este argumento se le otorga al guardameta debido a su impresionante actuación ante Corea del Sur, partido en donde fue el responsable de mantener la valla en cero, e incluso, atajar una pelota con muchísimo riesgo que se produjo a minutos de terminar el compromiso celebrado en Guadalajara.

Y es que el trabajo del Tala ha sido elogiable a tal punto de que es uno de los jugadores más queridos por la fanaticada, un hombre del que muchos seguidores se sienten muy identificados.

¿Qué otros jugadores aparecen en este ranking?

En el listado también aparece Julián Quiñones. El atacante también se llevó los honores en la calificación de los expertos debido a su desequilibrio en el campo y, por supuesto, ser el artífice del primer gol que el combinado nacional marcó en el actual campeonato.

Por otro lado, es muy importante precisar que Luis Romo, autor del gol ante los asiáticos, también aparece en esta lista. A diferencia de los dos jugadores previamente mencionados, el mediocampista del Guadalajara alcanzó un puntaje superior al de Rangel, pero en este sentido, el impacto no es el mismo, ya que solo pudo disputar un partido en este torneo.

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