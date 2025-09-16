Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’ Álvarez, rompe el silencio tras la derrota ante Crawford

El entrenador Eddy Reynoso, quien ha estado junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez desde hace 20 años, rompió el silencio luego de la derrota ante Terence Crawford el pasado sábado , y lanzó un mensaje claro de unión, análisis y autocrítica para volver de mejor forma.Eddy Reynoso recalcó que “esto aquí no termina” por lo que es un hecho que buscarán desafíos y queda en el aire el tema de una revancha.

Comentó que la derrota contra Terence Crawford, es una caída como han existido otras en la trayectoria de Saúl Álvarez y que se tomará como impulso y aprendizaje para mirar al frente.

Destacó además que el legado de Saúl se debe de respetar y reconocer que ha sido un ejemplo de superación, trabajo y determinación, que ha inspirado también a muchos otros mexicanos en diferentes ámbitos de la vida.

Este fue el mensaje de Eddy Reynoso sobre la derrota de Canelo al enfrentar a Crawford

Las palabras se las lleva el viento. Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, de mucha disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores.

Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria.

Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado. Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre.

Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. “Un hombre no está acabado a menos que se rinda.” Esto aquí no termina

Gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 20 años de carrera, a quienes han gritado con nosotros:

*¡Viva México, cabrones! ¡Viva el Canelo!*