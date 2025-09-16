Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’ Álvarez, rompe el silencio tras la derrota ante Crawford
Eddy Reynoso, quien ha estado desde el comienzo con ‘Canelo’ Álvarez en sus 20 años de carrera, reaccionó en redes sociales sociales tras la derrota contra Crawford en Las Vegas.
El entrenador Eddy Reynoso, quien ha estado junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez desde hace 20 años, rompió el silencio luego de la derrota ante Terence Crawford el pasado sábado , y lanzó un mensaje claro de unión, análisis y autocrítica para volver de mejor forma.Eddy Reynoso recalcó que “esto aquí no termina” por lo que es un hecho que buscarán desafíos y queda en el aire el tema de una revancha.
Comentó que la derrota contra Terence Crawford, es una caída como han existido otras en la trayectoria de Saúl Álvarez y que se tomará como impulso y aprendizaje para mirar al frente.
Te podría interesar: Canelo Álvarez recibió de vuelta los cinturones de campeón de manos de Crawford, ¿qué significa?
Destacó además que el legado de Saúl se debe de respetar y reconocer que ha sido un ejemplo de superación, trabajo y determinación, que ha inspirado también a muchos otros mexicanos en diferentes ámbitos de la vida.
Este fue el mensaje de Eddy Reynoso sobre la derrota de Canelo al enfrentar a Crawford
Las palabras se las lleva el viento. Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, de mucha disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores.
Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria.
Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado. Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre.
Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. “Un hombre no está acabado a menos que se rinda.” Esto aquí no termina
Gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 20 años de carrera, a quienes han gritado con nosotros:
*¡Viva México, cabrones! ¡Viva el Canelo!*