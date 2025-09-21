deportes
Nota

Edge lanza guiño a WWE y John Cena al aplicar un AJuste de Actitud en evento de EAW

El luchador conocido popularmente como Edge, agitó las redes sociales al aplicar un movimiento especial de John Cena, el cual parece un homenaje al luchador que estaría retirándose.

john cena edge ajuste de actitud
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Adam Copeland, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como EDGE, tuvo un momento lleno de pasión por el wrestling en el que lanzó un guiño o hizo un homenaje para John Cena quien está en la recta final de su carrera dirigiéndose al retiro.

Edge, en All OUT en Toronto, con la empresa All Elite Wrestling hizo equipo con Christian Cage, enfrentando a a FTR que lo componen Dax Harwood y Cash Wheeler.

Fue entonces en un momento de la contienda cuando tenía en el centro del ring a Wheeler y este comenzó a hacer el Ajuste de Actitud de John Cena.

Primero EDGE llevó a la lona con un derribo en el suelo, EDGE agitó su mano como el mismísimo luchador de WWE hace el ‘no me puedes ver’, para luego correr de lado a lado hasta caer con ese golpe letal.

En esos segundos, toda la afición de AEW gritó y celebró, en tanto que algunos comenzaron las especulaciones.

Posible motivo del AJUSTE DE ACTITUD de EDGE en AEW, una movida de John Cena

Una de las teorías, pero la menos posible, es que EDGE cambiaría abruptamente de empresa regresando a WWE en el contexto del retiro de CENA y ante también si propia carrera longeva.

Otro planteamiento, es que solo respondió la cortesía, pues hace unos días CENA hizo una lanza o spear sobre Sami Zain en Smack Down.

Finamente la última y teoría más aceptada, es que John Cena vs Edge fue una de las grandes rivalidades en la historia de ambos, pero al estar en empresa que compiten entre sí, no pueden tener una última lucha.

De ahí que es un mensaje entre líneas y a la distancia, un reconocimiento y homenaje mutuo.

