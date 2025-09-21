¡ÚLTIMA HORA! Stephanie Vaquer es la nueva campeona mundial de WWE

Este 20 de septiembre será recordado por siempre por la luchadora Stephanie Vaquer y por el deporte en chile, luego de que esta representante formada en México en el Consejo Mundial de Lucha Libre por 10 años, logrará derrotar a la ex campeona IYO Sky en el evento estelar de corte femenil en Wrestlepalooza.

En una larga y reñida contienda en Indianapolis celebrada este sábado, la confrontación de la japonesa y la chilena, tuvo como resultado, un triunfo para La Primera, quien levantó el título máximo de WWE para las mujeres en la WWE.

Stephanie Vaquer, derrotó a su rival luego de aplicarle sus famosos castigos, pero el momento fatal para Sky, fue cuando aparentemente sufrió de una lesión en la pierna derecha por lo que se notaba con la queja junto al réferi, y ese momento lo aprovechó Stephanie Vaquer, lanzándose desde el poste y cayendo directo a Sky quien al ser cubierta no pudo romper el conteo de tres.

Stephanie Vaquer, la primera campeona sudamericana de WWE

Si bien en WWE, Melina de origen boricua ya había sido campeona de WWE, nunca una luchadora sudamericana había sido campeona máxima en WWE y Stephanie Vaquer es como su sobrenombre, La Primera.

Vaquer, al recibir el campeonato en el ring, estalló de emoción rompió en llanto y celebró su nuevo logro y máximo triunfo en su trayectoria, por el cual además se volvió tendencia en redes sociales el sábado.

Stephanie Vaquer, formada en CMLL en México

Stephanie Vaquer es una luchadora profesional de origen chileno, pero que ha aceptado su gran vínculo con México, en donde vivió por un largo periodo y se formó en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Vaquer, en su última visita a México, explicó que en su arribo fue a probar tacos, a ver a sus amigos y maestros del CMLL y a disfrutar pues se siente mexicana por la cultura que adoptó.