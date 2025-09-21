deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¡ÚLTIMA HORA! Stephanie Vaquer es la nueva campeona mundial de WWE

La luchadora chilena, formada en México Stephanie Vaquer ha logrado ser la nueva campeona mundial de WWE, al vencer en su lucha de este sábado al derrotar a IYO Sky en Wrestlepalooza

Stephanie vaquer nueva campeonao de WWE IYO Sky
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

Este 20 de septiembre será recordado por siempre por la luchadora Stephanie Vaquer y por el deporte en chile, luego de que esta representante formada en México en el Consejo Mundial de Lucha Libre por 10 años, logrará derrotar a la ex campeona IYO Sky en el evento estelar de corte femenil en Wrestlepalooza.

En una larga y reñida contienda en Indianapolis celebrada este sábado, la confrontación de la japonesa y la chilena, tuvo como resultado, un triunfo para La Primera, quien levantó el título máximo de WWE para las mujeres en la WWE.

Stephanie Vaquer, derrotó a su rival luego de aplicarle sus famosos castigos, pero el momento fatal para Sky, fue cuando aparentemente sufrió de una lesión en la pierna derecha por lo que se notaba con la queja junto al réferi, y ese momento lo aprovechó Stephanie Vaquer, lanzándose desde el poste y cayendo directo a Sky quien al ser cubierta no pudo romper el conteo de tres.

Te podría interesar: Llegó a ser una estrella de la lucha libre mexicana y ahora vende tortas en un modesto puesto en el Centro Histórico

Stephanie Vaquer, la primera campeona sudamericana de WWE

Si bien en WWE, Melina de origen boricua ya había sido campeona de WWE, nunca una luchadora sudamericana había sido campeona máxima en WWE y Stephanie Vaquer es como su sobrenombre, La Primera.

Te podría cambiar: Luchador hijo de una leyenda, cambia espontaneamente de nombre para luchador en WWE

Vaquer, al recibir el campeonato en el ring, estalló de emoción rompió en llanto y celebró su nuevo logro y máximo triunfo en su trayectoria, por el cual además se volvió tendencia en redes sociales el sábado.

Stephanie Vaquer, formada en CMLL en México

Stephanie Vaquer es una luchadora profesional de origen chileno, pero que ha aceptado su gran vínculo con México, en donde vivió por un largo periodo y se formó en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Vaquer, en su última visita a México, explicó que en su arribo fue a probar tacos, a ver a sus amigos y maestros del CMLL y a disfrutar pues se siente mexicana por la cultura que adoptó.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×