Edson Álvarez enfrentaría una decisión de vida con al menos 4 ofertas de diferentes equipos en Europa

Edson Álvarez podría dar un cambio en su carrera y esta ventana de transferencias tiene al menos cuatro equipos interesados en sus servicios de diferentes Ligas que quieren al mexicano para reforzar su defensa.

En West Ham, y luego de su paso por Ajax, Edson se ha convertido en un jugador de interés , con altura, fuerza, ubicación, salida y control del balón y con un costo coherente, por lo que se vuelve viable en diferentes Ligas.

Los equipos que estarían interesados en Edson Álvarez

Los reportes y rumores indican que el Fenerbahce de Turquía, lo quiere, que es el equipo más adelantado y que ya de hecho existiría un acuerdo con el West Ham para ficharlo en estos días.

🚨🟡🔵 Understand Fenerbahçe have agreed terms with West Ham for Edson Álvarez!



Loan fee, salary covered and buy option clause not mandatory.



No decision yet on player side. 🇲🇽 pic.twitter.com/eLGeaCLGXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Solo resta que el jugador decida la transferencia y otros temas contractuales, y es ahí donde la decisión de vida lo acecha, pues el futbol turco no es el más alto ni competitivo aunque el equipo al que iría es de mucha tradición y sigue en la exposición internacional.

Entre seguir en la Premier League con los Hammers o irse al Fenerbahce podría existir una gran diferencia, pero la cosa se complica cuando se dice que hay otros tres equipo involucrados en la puja.

La más interesante es la de Inter de Milán , pues iría a la Serie A a competir al más alto nivel en un equipo protagonista y adquiere de tener continuidad y confianza un nivel mayor.

Luego aparece el Porto, equipo en el cual también podría hacerse de un lugar y competir en Portugal e inclusive tener una carrera larga como otros mexicanos a los cuales el equipo les ha sentado muy bien.

Finalmente está el Dortmund, escuadra que también ha lanzado un guiño e ir a la Bundesliga tampoco parece una mala idea y podría estar en competencias europeas.

La decisión final por uno de estos equipos o quedarse en West Ham, impactará en su nivel y hacia su objetivo a corto plazo, ser indiscutible en Selección Mexicana y tener un gran nivel hacia el próximo verano con la Copa del Mundo en el horizonte, lo cual parece el reto principal.