¡EDSON ÁLVAREZ HEROICO! Salva a México con una chilena impresionante

El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una acción inolvidable protagonizada por Edson Álvarez. El mediocampista mexicano se lució con una intervención espectacular al despejar el peligro con una chilena dentro del área, salvando a la Selección Mexicana en un momento clave del partido. Revive esta jugada impresionante que levantó a la afición y mantuvo el empate en un duelo de máxima intensidad.

