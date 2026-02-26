CONFIRMADO: Estos son los equipos que disputarán los Octavos de Final de la UEFA Europa League

Este jueves 26 de febrero concluyó la fase de Play Offs de la UEFA Europa League con emocionantes encuentros y con ello quedaron definidos los ocho lugares que faltaban para disputar los Octavos de Final de la competencia.

Los equipos clasificados a los Octavos de Final de la UEFA Europa League

Aston Villa, Olympique Lyon, Roma, Friburgo, Real Betis, Midtylland, Braga y Porto aguardaban a sus rivales ya instalados en los Octavos de Final tras concluir entre los primeros ocho lugares de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

A ellos se suman Lille, Bolonia, Nottingham Forest, Stuttgart, Celta de Vigo, Genk, Panathinaikos y Ferencvaros quienes lograron su boleto a la siguiente ronda tras superar sus eliminatorias en los Play Offs.

Los equipos de los mexicanos Jorge Sánchez y Edson Álvarez, el PAOK Salónica y el Fenebahce, respectivamente, quedaron fuera en esta rond.

Sánchez disputó los 90 minutos en el encuentro en el que el PAOK cayó ante el Celta de Vigo, mientras que Álvarez se encuentra recuperándose de una lesión y no vio actividad en la serie en donde el conjunto turco quedó fuera a manos del Nottingham Forest.

Los cruces de Octavos de Final se conocerán este mismo viernes 27 de febrero en el sorteo que realizará la UEFA tanto para la Europa League, como para la Champions League y la Conference League.

Soccer Football - UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - Nottingham Forest v Fenerbahce - The City Ground, Nottingham, Britain - February 26, 2026 Nottingham Forest’s Neco Williams applauds fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge|Andrew Couldridge/Action Images via Reuters

Equipos clasificados a Octavos de Final de la UEFA Europa League.

Lyon

Aston Villa

Roma

Friburgo

Real Betis

Midtjylland

Braga

Porto

Lille

Bolonia

Nottingham Forest

Stuttgart

Celta de Vigo

Genk

Panathinaikos

Ferencvaros

