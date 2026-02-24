Anuncian al nuevo Director Técnico del Atlético Mineiro

Movimiento fuerte en el futbol sudamericano. Eduardo Domínguez fue confirmado como nuevo entrenador del Atlético Mineiro hasta diciembre de 2027, apenas cuatro días después de dirigir su último partido con Estudiantes de La Plata.

Te puede interesar: ¡Escándalo! Estrella del PSG será juzgado por presunta violación

El estratega argentino, presentado como "el comandante" y con guiños a su característica barba, ya envió su primer mensaje a la afición del Galo:

"Hola, aficionados del Galo, soy Eduardo Domínguez. Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo tan importante. ¡Gracias por su confianza!", expresó incluso animándose a hablar en portugués.

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Domínguez llegará a Belo Horizonte para presenciar el duelo ante Gremio por la cuarta fecha del Brasileirao y el jueves dirigirá su primera práctica. Su debut oficial será el domingo 1 de marzo frente a América Mineiro, en la vuelta del Campeonato Mineiro, serie que está igualada 1-1.

Un reto inmediato tras la salida de Sampaoli

El Atlético Mineiro no vive su mejor arranque de temporada. Actualmente ocupa la posición 15 del Brasileirao con apenas dos puntos de nueve posibles, situación que derivó en el despido de Jorge Sampaoli, quien recibió una indemnización cercana a los 4 millones de dólares.

Ante ese panorama, el club brasileño pagó 1.5 millones de dólares por la cláusula de rescisión de Domínguez, quien había renovado con Estudiantes hasta 2027 apenas dos meses atrás.

El desafío no será menor: el Galo competirá en el Campeonato Mineiro, la Copa de Brasil, el Brasileirao y la Copa Sudamericana. Un calendario exigente que demanda resultados inmediatos.

Domínguez llegará con su cuerpo técnico habitual: Leandro Díaz y Alan Sánchez como asistentes; Martín Frattini y Adrián Vaccarini en la preparación física; y Bruno Olivetti como analista de rendimiento.

Una salida trabajada y un ciclo exitoso

La decisión no fue sencilla. Domínguez había construido un ciclo sólido en La Plata, donde estuvo dos años, 11 meses y 13 días, dirigiendo 164 partidos y conquistando cinco títulos. Además, cortó una racha de 13 años sin campeonatos para el club.

"Será un hasta luego, no lo sabemos. Jamás imaginé un escenario como este. Soy muy agradecido a Estudiantes", dijo en su despedida.

El factor económico también pesó: en Brasil cobrará 7.5 millones de dólares por año, muy por encima de los 2.5 millones que percibía en Argentina. Ahora, "El Barba" asume un nuevo reto internacional, el segundo tras su paso por Nacional de Uruguay en 2019. En Minas Gerais ya lo esperan con ilusión. El sueño brasileño comienza ahora.

Te puede interesar: ¿Harto del futbol? Neymar adelanta la fecha en la que podría RETIRARSE