¿Harto del futbol? Neymar adelanta la fecha en la que podría RETIRARSE

El delantero Neymar, figura del futbol mundial y quien ha batallado con las lesiones para alcanzar de nuevo un gran nivel ha hablado seriamente sobre su carrera y aunque está muy motivado por tener un buen momento deportivo y físico, parece que su trayectoria ya tiene vigencia y fecha para el retiro.

Esa noticia ha caído como un valde de agua fría para sus seguidores por el mundo y es que Neymar especuló que luego del Mundial y posiblmente en el mes de diciembre del 2026 se retire del balompié profesional, harto también de tantos señalamientos y opiniones.

Neymar habló sobre su actualidad y un futuro cercano y acotó que "No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme", declaración que ha sacudido el futbol especialmente de Brasil, pues una de sus últimas glorias estaría ante las puertas del retiro.

"Ahora estoy viviendo año a año. Este año es muy importante para Santos y para la Selección Brasileña, por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande", comentó el ex Barcelona escuadra en la que alcanzó al máximo estrellato siendo clave en la delantera junto a Lionel Messi y Luis Suárez, tercia que queda para la posteridad.

Ney, le deja decisión del retiro a su corazón

Ney relató en una conversación que se guardó por algún tiempo hasta poder jugar sin presión y miedo, además del dolor, por lo que junto a Santos, su equipo, armaron un programa para poderlo llevar paulatinamente de vuelta a su 100 por ciento.

Con todo y su situación, ofertas que no le faltarán, no sabe qué vendrá y reitera que diciembre será un momento clave por lo que "será lo que dicte mi corazón", en el caso del posible retiro del futbol profesional.