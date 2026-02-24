¡Escándalo! Estrella del PSG será juzgado por presunta violación

El futbol europeo se sacude por una noticia que trasciende la cancha. Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain, será juzgado por una presunta violación ocurrida en febrero de 2023 y podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.

Luego de tres años de investigación judicial, la jueza de instrucción dio lugar al pedido de procesamiento solicitado por la Fiscalía de Nanterre en julio del año pasado, al considerar que existen pruebas suficientes para llevar el caso ante el Tribunal Penal Departamental. La denuncia se originó el 25 de febrero de 2023, cuando una joven acudió a la comisaría de Nogent-sur-Marne, en el norte de Francia, para declarar que había sido agredida sexualmente en el domicilio del futbolista alrededor de la 1:15 de la madrugada.

Posturas enfrentadas y pruebas en disputa

Rachel-Flore Pardo, abogada de la presunta víctima, celebró la decisión judicial al afirmar que la orden de imputación es coherente con los elementos del expediente y las peticiones del fiscal.

Por su parte, Fanny Colin, defensora del jugador, cuestionó la resolución y aseguró que el juicio se basa únicamente en la palabra de una mujer que, según ella, obstaculizó diversas diligencias, rechazó exámenes médicos y pruebas de ADN, así como la revisión de su teléfono celular.

El fiscal sostuvo que el relato de la denunciante coincide con mensajes enviados casi en tiempo real a una amiga, lo que, a su juicio, refuerza la acusación. También señaló que la joven manifestó física y verbalmente su negativa a mantener relaciones sexuales.

Hakimi siempre negó cualquier acto de penetración y admitió únicamente abrazos e intercambios de besos consentidos. Su defensa argumenta que evaluaciones psicológicas practicadas a la denunciante revelaron ausencia de síntomas postraumáticos.

Impacto deportivo y reacción del jugador

La noticia se conoció a dos días de un compromiso del PSG en la Champions League, generando un fuerte impacto mediático. En lo deportivo, Hakimi ha sido uno de los jugadores determinantes del equipo dirigido por Luis Enrique, especialmente tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid.

En redes sociales, el futbolista expresó su inconformidad: aseguró que la acusación es falsa y que espera el juicio con calma para que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, el caso seguirá su curso en la justicia francesa. El desenlace se definirá en tribunales, en un proceso que marcará el futuro profesional y personal del lateral marroquí.

