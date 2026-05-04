“10 puntos para Don Lama”: el adiós a Eduardo Lamazón

“¡10 puntos para Don Lama!” 🔟🥊

Con esa frase, que evoca su estilo inconfundible al calificar cada combate, el boxeo mexicano despide a Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas en la historia de las transmisiones deportivas.

Caballero de los encordados, Lamazón dejó una huella profunda en cada velada, convirtiéndose en parte esencial de la experiencia para millones de aficionados que siguieron durante años las funciones de Box Azteca.

Su legado no solo se mide en palabras, sino en emociones compartidas, análisis memorables y una pasión auténtica por el deporte de los puños.

Hoy, su voz se apaga, pero su eco permanecerá vivo en cada rincón del ring y en la memoria de quienes vibraron con sus narraciones.

Gracias por tantas noches inolvidables.

Hasta siempre, Don Lama. 🎙️🕊️

