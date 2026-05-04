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El boxeo despide a una voz legendaria: Eduardo Lamazón

El pugilismo mexicano pierde a una de sus voces más emblemáticas, cuyo legado marcó a generaciones.

Por: Azteca Deportes

Hoy el boxeo mexicano se viste de luto con la partida de Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas y respetadas del pugilismo.

Durante años, su presencia en las transmisiones se convirtió en sinónimo de análisis, pasión y conocimiento, acompañando a generaciones enteras que encontraron en su voz una guía para entender cada round, cada golpe y cada historia arriba del ring.

Lamazón no solo narraba el boxeo: lo interpretaba, lo sentía y lo transmitía con una autenticidad que lo volvió indispensable en las veladas del deporte de los puños, especialmente en espacios como Box Azteca.

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