Voz inmortal del boxeo: fallece Eduardo Lamazón

El boxeo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Lamazón, mejor conocido como “Don Lama”, una de las voces más representativas en la narración y análisis de este deporte en el país.

Durante décadas, Lamazón se convirtió en un referente para millones de aficionados que siguieron las transmisiones de Box Azteca, donde su estilo analítico, sus icónicas tarjetas y su manera única de interpretar cada combate lo distinguieron dentro del periodismo deportivo.

Más allá de su papel como comentarista, “Don Lama” fue un apasionado del boxeo, capaz de transmitir emociones y conocimiento en cada función, acompañando a generaciones enteras frente al televisor en las tradicionales noches de pelea.

Su legado trasciende la pantalla, quedando grabado en la memoria colectiva de los aficionados como una voz inconfundible e irrepetible dentro del boxeo mexicano.

Hoy, el deporte de los puños pierde a uno de sus grandes exponentes, pero su historia y su estilo permanecerán vivos en cada recuerdo del ring.

Descanse en paz, Eduardo Lamazón. 🎙️🥊🕊️

