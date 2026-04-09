eFootball rompe la barrera del billón y celebra con recompensas y nostalgia

El fenómeno global eFootball sigue haciendo historia. La compañía japonesa Konami anunció que su popular videojuego de fútbol ha superado los mil millones de descargas a nivel mundial, consolidándose como uno de los títulos deportivos más influyentes del gaming actual.

Te puede interesar: EA Sports FC 26 o eFootball 2026; ¿qué videojuego fue el más buscado en 2025?

Para conmemorar este logro, el juego ha lanzado una campaña especial que incluye recompensas diarias, eventos por tiempo limitado y contenido que apela directamente a la nostalgia de los fans de la franquicia Pro Evolution Soccer.

Así se vivió la Gran Final de la FUT Azteca eCup

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de conseguir jugadores legendarios de forma gratuita, entre ellos el icónico Ronaldinho, una de las figuras más queridas del fútbol mundial. Además, los usuarios podrán obtener monedas del juego y Chance Deals, que permiten desbloquear futbolistas especiales.

El evento central de la celebración es “Master League Sprint”, una experiencia que recupera la esencia del clásico modo carrera. En este formato, los jugadores asumen el rol de manager, tomando decisiones clave como fichajes, entrenamientos y alineaciones para llevar a su equipo a la cima.

Te puede interesar: Revelan si el EA Sports FC 26 incluirá la Copa Mundial de la FIFA; ¿qué se sabe al respecto?

Este modo también introduce mecánicas estratégicas como el sistema de Sinergia, que impacta directamente en el rendimiento colectivo, y los Episodios, eventos aleatorios que pueden cambiar el rumbo de la temporada. La correcta gestión de la plantilla será fundamental para alcanzar el éxito.

Como parte de la celebración, Konami también expandirá el universo del juego con el manga “That Time I Got Reincarnated in PES”, escrito por Kiminori Wakasugi, ofreciendo una nueva forma de conectar con la comunidad.

Con este hito, eFootball reafirma su lugar en la industria y demuestra que el fútbol virtual sigue más vivo que nunca.