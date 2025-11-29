EA Sports FC 26 o eFootball 2026; ¿qué videojuego fue el más buscado en 2025?

Dentro del mundo de los videojuegos, al menos en el apartado deportivo, es un hecho que es el futbol quien suele dominar las listas de los más buscados. En este sentido, y como parte del cierre del año, vale la pena conocer cuál de los dos, entre el EA Sports FC 26 y el eFootball 2026, fue el más buscado del 2025.

El EA Sports FC 26 ha logrado acaparar las miradas en este año debido a las actualizaciones que tuvo en relación a la edición pasada. Por su parte, el eFootball poco a poco ha comenzado a llamar la atención de los amantes más importantes de este deporte, por lo que la lucha es cada vez más pareja.

EA Sports FC 26, superior en fama al eFootball 2026

De acuerdo con un portavoz del portal Futbin, lo primero a tomar en cuenta es que la PlayStation 5 fue la consola con más búsquedas a lo largo de este año en 129 países, mismos en donde registró un total de 11.000.000 de búsquedas al mes, superando por casi dos millones a la Nintendo Switch.

En cuanto a los videojuegos deportivos, fue el EA Sports FC 26 quien se quedó con el primer lugar en alrededor de 86 países, mismos en los que tuvo una media de búsqueda mensual de 2.240.000 millones. Con esto, se demuestra que sigue siendo el rey en este apartado.

Además, el margen de maniobra, al menos en cuanto a países se refiere, fue importante sobre el eFootball 2025, quien lidera este sector en 65 países. Finalmente, el top 3 lo cierra el eFootball 2024 al aparecer como el líder de este apartado en 8 países en total.

¿Cuál es la media de Gilberto Mora en el EA Sports FC 2026

Si bien el EA Sports FC 26 no cuenta con la licencia de la Liga BBVA MX , sí tiene futbolistas mexicanos como agentes libres. Uno de ellos es precisamente Gilberto Mora, joya nacional que cuenta con una media de 73 puntos pero que, con un entrenamiento adecuado, guarda con un potencial de hasta 87 unidades.