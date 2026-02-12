Los 4 FRACASOS de Efraín Juárez al frente de Pumas; ¿saldrá del club?

Han pasado algunas horas desde que se consumó la eliminación de los Pumas de la UNAM de la Concachampions y las críticas en torno a Efraín Juárez y su cuerpo técnico no cesan. Ante esta situación, no está de más recordar cada uno de los fracasos que el técnico mexicano ha tenido desde su llegada al club.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Como sabes, Efraín Juárez llegó a Pumas desde mediados del torneo antepasado con la intención clara de regresar al equipo a lo más alto de la Liga BBVA MX. Sin embargo, después de varios meses de trabajo el exfutbolista profesional suma más fracasos y logros en su estancia en El Pedregal.

¿Cuáles son los fracasos de Efraín Juárez en Pumas?

El primer gran fracaso de Efraín Juárez al frente de Pumas se dio en el torneo en que llegó a la institución; es decir, el Clausura 2025. Aquí, los de la UNAM lograron su pase a la ronda de clasificación rumbo a la Liguilla; sin embargo, fueron eliminados en la segunda ronda luego de caer ante Monterrey.

Los fracasos continuaron en la primera ronda de la Leagues Cup, misma que Pumas no pudo superar pese al buen plantel que se había confeccionado para ese momento. Posteriormente llegó el Apertura 2025, torneo en el que los capitalinos también quedaron eliminados en la ronda de Play In a manos del Pachuca.

Finalmente, el último gran fracaso de Pumas se dio en la Champions Cup del 2026, esto luego de caer en la primera ronda ante el San Diego de la MLS tras un 4-1 en la ida en Estados Unidos, resultado al que no pudo darle vuelta luego de vencer a su rival en CU por 1-0.

¿Efraín Juárez será despedido de Pumas?

La eliminación de Pumas en la Concachampions no impide que el club se mantenga como uno de los pocos equipos invictos del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, no se descarta que el técnico sea despedido si suma una serie de malos resultados en las próximas jornadas.