El día que la WWE presentó DOS SHOWS de Medio Tiempo de la NFL (VIDEO)

Los días transcurren y las curiosidades en torno a lo ocurrido en el último Super Bowl de la NFL no cesan en las redes sociales. Ante esta situación, ¿sabías que en el pasado la WWE estuvo involucrada directamente en dos shows de medio tiempo? Esta es la historia al respecto.

El último Show de Medio Tiempo de la NFL trajo consigo la presencia de Bad Bunny, quien de acuerdo con expertos presentó uno de los espectáculos más imponentes en la historia de este deporte. Sin embargo, en el pasado fue la WWE quien sorprendió con dos shows que han quedado a la historia por distintas razones.

¿Cómo fueron los shows de medio tiempo de la WWE para la NFL?

Lo primero a tener en cuenta es que estos Shows de Medio Tiempo de la WWE se dieron como una forma alterna de disfrutar de este periodo de tiempo en la NFL; es decir, estos se realizaron mientras el verdadero Show de Medio Tiempo se realizaba con normalidad, otorgándole a la fanaticada más opciones para su diversión.

El primero de estos se dio el 31 de enero de 1999, cuando Mankind logró vencer a The Rock por el campeonato mundial de la empresa en medio del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 33. Vale decir que la cadena USA Network fue la encargada de transmitir esta única lucha, la cual se desarrolló en una carena completamente vacía y tuvo tintes callejeros.

La segunda y última llegó dos décadas después; es decir, en la edición 53 del Super Bowl de la NFL. Aquí, la función estuvo protagonizada por elementos como Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole, Aleister Blac, Velvetten Dream y Ricochet, todos ellos de la marca amarilla de la WWE, NXT.

¿Quién será el protagonista del Show de Medio tiempo del Super Bowl 2027?

Fue hace unos días cuando la NFL confirmó que el Super Bowl XLI se llevará a cabo el próximo 14 de febrero del 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Santa Clara, California. El mismo comenzará a las 17:30 horas, aunque hasta ahora se desconoce el nombre del artista que protagonizará el Show de Medio Tiempo.