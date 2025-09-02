Efraín Juárez revela detalles del delantero que llegaría a Pumas

Pumas y Efraín Juárez están a la espera de un nuevo atacante que podría incorporarse al equipo en las próximas semanas. El técnico auriazul habló sobre este posible fichaje en conferencia de prensa, luego de la victoria ante Atlas en casa.

“Estamos a la espera de ver qué nos trae Santa Claus en septiembre. La realidad es que, hoy, con lo que veo de mi equipo... Macías entra e hizo un gran partido, Memo también. Lo que vendrá, vendrá. Hay que dejar fluir. El club está trabajando. Llevamos cuatro meses trabajando en conjunto con la directiva y hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger otra vez lo que nos pueda aportar tanto dentro como fuera de la cancha”, señaló el DT auriazul.

El conjunto felino deberá mejorar si quiere campeonar

Pumas busca recuperar su mejor versión en el torneo, y para eso será clave el aporte de sus delanteros, como Memo Martínez.

“Se notan las cosas que van bien. Una de mis cualidades es estar dentro del área. Hay muchos factores: los planes de partido son muy amplios, donde cada detalle importa y cada quien tiene que estar en un punto específico. Tomo muy en cuenta lo que me dice Efra. Le agradezco, porque esto se reflejó ante Atlas. Le agradezco por tener un análisis muy profundo, que deja de lado el ruido externo y se enfoca en el criterio que requiere el fútbol”, expresó el delantero.

“El Memote” no teme la posible llegada de un nuevo delantero; al contrario, espera que pueda aportar al grupo.

“En mi carrera he competido con delanteros de jerarquía, y eso me obliga a esforzarme más. Si alguien llega y viene a aportar, será bienvenido”, sentenció el atacante felino.

Juárez, con la intención de poner a Pumas en los primeros lugares

Pumas quiere cortar una racha de 14 años sin levantar un trofeo. Los felinos buscan mejorar su imagen en el certamen, luego de haber encadenado hasta cuatro partidos sin triunfo.

Los auriazules visitarán a Mazatlán en su próximo compromiso, y después recibirán en casa a Tigres. Además, en el mes de septiembre, llegará el apasionante Clásico Capitalino ante América, dirigido por André Jardine.

