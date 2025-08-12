Efraín Juárez tras el debut de Keylor: “Mi portero no puede ser figura”

Pumas sigue mostrando una imagen que no termina de convencer a su afición. El debut de Keylor Navas dejó ver ciertas falencias en la plantilla felina.

El guardameta fue una de las figuras del encuentro ante Necaxa, aunque para Efraín Juárez esto es algo que lo llena de preocupación.

“Nos comprometemos a que el equipo juegue bien, genere y no le hagan tiros a Keylor. En los partidos que ha jugado Keylor, no se ha tirado en ninguno; no hay jugada en la que digas que la sacó. Cuando mi portero sale figura de un partido, quiere decir que no defendemos bien. Ojalá tengamos esa tendencia de que no salga figura. Luego, tiene la jerarquía para sacar cosas que nadie puede, pero mi labor es que no le lleguen. Mi portero no puede salir figura y ese día nos sentaremos a analizar para ver qué está mal”, dijo el DT felino.

La falta del gol preocupa en Pumas

Por otro lado, el DT de Pumas se refirió a la falta de contundencia en los últimos encuentros.

“Generamos mucho y nos generaron poco. En transición nos generaron. Fue un partido equilibrado y eso es algo en lo que hay que trabajar. Cuando vas con nueve jugadores al ataque, sabemos que el riesgo está en la transición y nos cuesta. Hoy hicimos un gran papel defensivo. Me ocupa seguir generando fútbol. Ahora, de visita, es hacerlo paso a paso, que tanto de visita como de local generemos ese fútbol. Solo conozco al Manchester City que lo hace”, expresó Juárez.

El mensaje de Juárez a la afición de Pumas

Los felinos mantienen una racha de 14 años sin levantar un título y la afición se desespera. Este sábado, los auriazules tendrán una dura tarea cuando visiten a Toluca, el reciente campeón de la Liga BBVA MX.

“Somos una afición bravísima. Sabemos lo que representamos. Respeto las opiniones y queda tiempo. Caicedo hace partidos perfectos y cuando se pierde es uno y cuando se gana, es de ellos. Diría groserías, pero ya me regañó mi mujer para que no las diga. Entiendan que esto es un grupo, una familia. Ningún jugador sale a jugar mal, se están matando. La afición quiere resultados inmediatos y lo entiendo, pero es un proceso. A eso venimos, creo mucho en eso, no de boca, y me ha tocado que jugadores con tareas específicas sean figuras”, sentenció Efraín.

