Efraín Juárez defiende a jugador clave de Pumas, tras sus fallas

Martínez dejó una de las fallas más impresionantes de la jornada en la Liga BBVA MX . El delantero de Pumas salió abucheado por la afición felina tras un error que le costó la victoria al cuadro auriazul.

Efraín Juárez no dudó en defender a su delantero y aseguró que ya caerán los goles del “9” de Pumas.

“Hacen goles hasta los contenciones. Memo hace un trabajo espectacular. Él entiende la idea y es parte del proceso. Ojalá en el futuro se le abra el arco. Lo triste sería no tener ocasiones, y ahí sí soy el responsable. Es parte de esto, pero me deja tranquilo porque, si son seis llegadas del rival y yo genero solo dos de local, sería grave. Pasó en todos los partidos. Me encanta someter al rival, que se tiren atrás. El equipo contrario modifica y cambia a cinco defensores, deja al delantero estrella en la banca, y eso habla de que te respetan. Hoy no salen a presionarte”, dijo el DT felino.

La falta de gol en Pumas, un problema a resolver

Uno de los temas que más preocupa en el cuadro universitario es la falta de contundencia, algo que se notó en el último partido ante Necaxa.

“La realidad es que estoy tranquilo, me voy a dormir tranquilo porque, por sexta vez, somos un equipo superior y atacamos con ocho y defendemos con dos. Hoy tuvimos 22 tiros. Nos falta la cereza del pastel. Siempre pasa que ellos tienen dos y nos hacen uno. Nosotros tenemos seis claras y solo una es gol. En funcionamiento estoy muy tranquilo. Y el que no lo quiera ver... porque a veces escucho, cuando hago mi análisis prendo la tele y hay mucha gente que habla cualquier barbaridad. Pero un día me gustaría debatir de fútbol”, expresó Juárez.

¿Pumas fue perjudicado por el arbitraje?

Efraín Juárez prefirió no manifestarse en contra del arbitraje. El duelo entre Pumas y Necaxa acabó con polémica incluida, ante un posible penal. El árbitro fue al VAR y decidió no marcar la infracción a favor de los locales.

“Soy el único en este país que no habla de los árbitros. Siempre digo que tienen que aguantar a los jugadores, a la banca, a los entrenadores. Lo que me preocupa es cómo a un jugador me lo expulsan dos partidos; eso no lo entiendo de la Disciplinaria. ¿A cuántos que les han sacado rojas los han suspendido dos partidos? Es así, y nos la comemos. He tenido la fortuna de estar fuera de mi país, siendo extranjero, y no quiero pensar que en mi propio país me carguen la mano”, sentenció el estratega de Pumas.

Los felinos enfrentarán este sábado a los recientes campeones del fútbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca.

