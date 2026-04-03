Pumas estaría cerca de cerrar una nueva incorporación a sus filas

Pumas atraviesa un buen momento en la Liga BBVA MX, tras varios meses de incertidumbre, han mostrado una mejor cara con Efraín Juárez al frente del cuadro felino.

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Previo al duelo ante Chivas, se dio a conocer que el cuadro felino estaría en trámites de la compra de Alan Medina, un jugador que llegó a la institución sin mucho cartel y ha rendido frutos de la mejor manera.

“Yo dije desde el principio que Efra era mi técnico en este proyecto y sigue siendo. Son chismes o rumores o cosas que se especulan y sacan, y bueno, es parte del fútbol... Estamos contentos con el equipo, con la evolución que ha tenido, y seguimos en lo mismo”, dijo Antonio Sancho en una entrevista exclusiva de Azteca Deportes.

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Juárez cuenta con todo el apoyo en Pumas

El directivo de Pumas asegura que se encuentran por un buen camino de la mano del DT azul y oro.

“Tuvo el castigo de federación. Yo creo que hablar más de eso ya está. Desde que yo llegué, yo dije que yo hablé con él en ese sentido... y creo que ahí sí habría que ver y decir que, bueno, Efra, creo que este torneo ha estado más tranquilo, que el equipo ha tenido menos amarillas, menos rojas”, sentenció.

Pumas sigue sumando buenas noticias, en las semanas pasadas también pudo cerrar de buena manera la renovación de Keylor Navas.

"Yo como jugador quería continuar, y cuando hay una unión, jugador, institución y afición, no podemos pensar en otra cosa que sea solo ganar, los grandes proyectos no se hacen de un día para otro, siempre tenemos que tener la ilusión de ser campeón", fueron las palabras de Navas tras su renovación con el club auriazul.

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